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Новости

  • С 1 сентября максимальное депремирование в российских компаниях не сможет превысить 20 процентов

    С 1 сентября максимальное депремирование в российских компаниях не сможет превысить 20 процентов

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    1 0
  • За три дня в России из-за закрытия аэропортов были отменены почти 500 рейсов. В Сургуте задерживаются вылеты в Москву, Питер и Сочи

    За три дня в России из-за закрытия аэропортов были отменены почти 500 рейсов. В Сургуте задерживаются вылеты в Москву, Питер и Сочи

    Сегодня в 14:26
    49 0
  • В Нягани строят большой жилой микрорайон. В каждом доме — не больше 150 квартир

    В Нягани строят большой жилой микрорайон. В каждом доме — не больше 150 квартир

    Сегодня в 13:58
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  • ​В Нягани строят новую школу и капитально обновляют две действующие

    ​В Нягани строят новую школу и капитально обновляют две действующие

    Сегодня в 13:50
    96 0
  • ​В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже состоялось вручение дипломов выпускникам

    ​В Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже состоялось вручение дипломов выпускникам

    Сегодня в 12:37
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Жители Сургута установили «ежи», чтобы защитить двор от чужих машин

Сургутяне защищают двор от чужих машин с помощью самодельных ограждений

Жители Сургута установили «ежи», чтобы защитить двор от чужих машин
Фото: Вестник

В Сургуте жильцы одного из домов по улице Кукуевицкого начали самостоятельно защищать двор от машин сотрудников соседней компании. Чтобы сохранить места для парковки, жители установили металлические конструкции – «ежи». Об этом сообщает «Вестник».

«Вынуждены ставить вот такие «ежики», чтобы наш двор не заставляли чужими машинами. А что поделать, боремся за парковочные места, как можем», – рассказал изданию один из жильцов дома.

Связаться с управляющей компанией, обслуживающей дом, не удалось – в приемной не ответили на звонок.


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05 июля в 15:30, просмотров: 1174, комментариев: 0
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