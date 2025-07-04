​В Сургуте состоится фестиваль «Город добрых соседей»

12 июля в Сургуте пройдет фестиваль «Город добрых соседей» — масштабное городское мероприятие, объединяющее жителей на основе добрососедства, взаимопомощи и совместного творчества. Праздник состоится с 13:00 до 16:00 в городском парке культуры и отдыха (проспект Набережный, 37а).
Фестиваль станет открытым пространством для общения, вдохновения и совместного досуга. В программе — выступления, мастер-классы, выставки и активности для всей семьи.
Гостей ждут:
- Концертная программа с участием музыкантов, танцевальных коллективов и хоров территориальных общественных самоуправлений, а также спортивных объединений Сургута;
- Творческие мастер-классы по вязанию корзин из трикотажной пряжи, росписи матрёшек и другим видам прикладного искусства;
- Выставка изделий ручной работы, где будут представлены украшения из бисера, полимерной глины с натуральными камнями, свечи, саше, аромадиффузоры, мыло, значки, брелоки и мягкие игрушки;
- Национальная выставка костюмов татар и башкир, позволяющая погрузиться в этнокультурные традиции народов, проживающих в городе;
- Благотворительная ярмарка, организованная совместно с некоммерческими организациями Сургута, включая РО «Дай лапу», Федерацию Ушу и Федерацию Корэш Югры;
- Развлекательная программа с участием аниматоров, ростовых фигур, весёлых стартов, мастер-классов по Zumba fitness и занятиями по национальной спортивной игре «Кила», которую проведёт Ярослав Жалов, представитель Всероссийского общественного движения «Молодая Гвардия Единой России»;
- Добрая лотерея, в которой каждый гость сможет выиграть приз от партнёров фестиваля.
Отдельное внимание организаторы уделили атмосфере гостеприимства: для всех участников будет организовано большое городское чаепитие под аккомпанемент баяна. Угощения предоставит «Пироговая компания» Сургута. Дополнительно по парку будут ходить наряженные коробейники с традиционной выпечкой от АО «Сургутский хлебозавод».
Организаторами фестиваля выступают МАУ «Городской парк культуры и отдыха» и МКУ «Наш город».