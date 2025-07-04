​Сургутские адвокаты бесплатно проконсультируют семьи

С 7 по 13 июля в России пройдет Всероссийская неделя правовой помощи семье. Акция приурочена ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских — покровителей брака и семьи. Ее основная цель — поддержка граждан в правовых вопросах, связанных с семейными отношениями, а также содействие укреплению традиционных семейных ценностей, сообщает администрация города.

В рамках мероприятия адвокаты Сургутской городской коллегии адвокатов Максим Шеметов и Асия Рафикова окажут бесплатные юридические консультации жителям города.

С 7 по 12 июля 2025 года приём будет проходить по предварительной записи по адресу: Сургут, проспект Мира, 53, Центр юридической помощи.

В субботу, 12 июля, специалисты будут вести приём в порядке живой очереди с 09:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 14:00) по тому же адресу.

Предварительная запись на консультации осуществляется по телефонам: