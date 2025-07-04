​В Сургуте бизнес отремонтировал два проблемных участка дорог

В Сургуте продолжается реализация проектов по благоустройству в рамках социального партнерства между администрацией города и представителями бизнеса. Как сообщил в своих социальных сетях глава Сургута Максим Слепов, накануне завершены два ремонта, которые давно ожидали жители.

По словам градоначальника, компания ООО «Мегастрой» оперативно и за свой счет отремонтировала участок по проезду Дружбы в районе домов № 3 и № 6. Участок находился в неудовлетворительном состоянии, доставляя неудобства автомобилистам и пешеходам.

Еще один давний вопрос был решен на заезде с улицы Профсоюзов к торговому центру «Зайди-купи». Из-за ям и разрушенного асфальта участок вызывал нарекания со стороны посетителей ТЦ и водителей, однако на протяжении многих лет не попадал в ремонтные планы. В этом году, АО «АВТОДОРСТРОЙ» обустроила территорию в рамках социального партнерства с городом.

«Благодарю за любовь к городу, за качественно выполненную работу в краткие сроки», — отметил Слепов.