В Сургуте увеличат пропускную способность Пролетарского проспекта

Пролетарский проспект в Сургуте планируют реконструировать и расширить до шести полос движения – по три в каждом направлении. Работы пройдут на участке от улицы Геологическая до улицы Югорская. Об этом сообщила депутат городской Думы Дина Биглова-Фатова в своем телеграм-канале.
«Раздобыла проект реконструкции Пролетарского. Дорога будет состоять из 6 полос, по три в каждую сторону. Строители расширят ее практически до трубопровода, идущего по нечетной стороне проспекта. При этом по четной стороне Пролетарского предусмотрены парковочные карманы на протяжении практически всего отрезка − от Геологической до Югорской. Они входят в проект реконструкции, значит будут благоустраиваться вместе с дорогой», − говорится в посте.
По ее словам, проект прошел экспертизу в 2023 году. Мэрия сейчас уточняет его стоимость и готовится осенью заявить на окружное финансирование в 2026 году.
«пролетариям» на проспекте Пролетарском пользы мало: больше полос, больше транспорта, больше выхлопных газов. Да ещё они оплатят очередную городскую забаву: удлинять и расширять городские дороги за счёт «пролетарских карманов». А если серьезно, то четыре полосы для авто на Пролетарском достаточно. Зачем расширять до 6 полос? А бюджет города остро нуждается в других тратах: в капитальном ремонте зданий, в реконструкции Дома Пионеров, в конкорсе на третью платформу, в ремонте «Авроры”.