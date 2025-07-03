В Сургуте увеличат пропускную способность Пролетарского проспекта

Пролетарский проспект в Сургуте планируют реконструировать и расширить до шести полос движения – по три в каждом направлении. Работы пройдут на участке от улицы Геологическая до улицы Югорская. Об этом сообщила депутат городской Думы Дина Биглова-Фатова в своем телеграм-канале.

«Раздобыла проект реконструкции Пролетарского. Дорога будет состоять из 6 полос, по три в каждую сторону. Строители расширят ее практически до трубопровода, идущего по нечетной стороне проспекта. При этом по четной стороне Пролетарского предусмотрены парковочные карманы на протяжении практически всего отрезка − от Геологической до Югорской. Они входят в проект реконструкции, значит будут благоустраиваться вместе с дорогой», − говорится в посте.

По ее словам, проект прошел экспертизу в 2023 году. Мэрия сейчас уточняет его стоимость и готовится осенью заявить на окружное финансирование в 2026 году.