Сургутянину, сбившему собаку, грозит сразу несколько административных наказаний

В Сургуте полицейские установили личность водителя, насмерть сбившего собаку на пешеходном переходе и уехавшего с места происшествия. ДТП произошло на улице Университетской, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

«Данный факт был зарегистрирован в полиции. В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции был установлен нарушитель. Им оказался мужчина 1996 года рождения», ‒ указали в сообщении.

Против него возбуждены административные дела по следующим статьям:

‒ ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП),

‒ ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора),

‒ ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страховки).

С нарушителем провели разъяснительную беседу. Водителя доставили в отдел полиции и поместили в камеру административно задержанных до рассмотрения дела в мировом суде города.