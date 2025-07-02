В Сургуте привели в порядок проезд к школе №12 на улице Дзержинского

По просьбам жителей в Сургуте отремонтирован участок проезда по улице Дзержинского, ведущий к школе № 12 и детскому саду. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своём официальном аккаунте в социальных сетях.

По словам главы, горожане неоднократно жаловались на ямы и неровности дороги, мешающие безопасному проезду к важным социальным объектам. Решение проблемы удалось найти быстро — к ремонту подключилась компания «ЮВиС», давний социальный партнёр города. Менее чем за сутки рабочие выровняли покрытие и заасфальтировали проблемный участок.

«Благодарю компанию за ответственный подход к работе и сотрудничество. Вместе мы сделаем наши дворы и улицы опрятными и комфортными для сургутян», — отметил Максим Слепов.