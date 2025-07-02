Современные фонари появятся в Черном Мысе и центре Сургута

В Сургуте продолжают обновлять уличное освещение ‒ сейчас работы ведутся сразу в двух локациях: на улице Базовой в районе Черного Мыса и на внутриквартальном проезде улицы Энгельса. Все работы проводятся по концессионному соглашению, рассказали в пресс-службе СГЭС.

В восточной части города, на Базовой, энергетики устанавливают 60 новых опор с современными светильниками. Система будет оснащена модулями удаленного управления, что позволит контролировать освещенность трассы протяженностью 1,8 км в онлайн-режиме.

Особый подход применяется и в исторической части Сургута ‒ на улице Энгельса. Там, перед началом монтажа опор освещения, проводятся археологические исследования. Энергетики работают совместно со специалистами, чтобы сохранить культурное наследие и безопасно выполнить установку.

«Следующими объектами, где СГЭС продолжат установку современного освещения, по решению администрации города, станут улицы Трубная, Автомобилистов, Западная. Одновременно с этим проводятся процедуры согласования проектно-изыскательных работ и иных технических вопросов для дальнейшего расширения сетей», ‒ отметил гендиректор СГЭС Виталий Пак.

Ранее в Сургуте установили новое освещение на улицах Монтажная, проспекте Пролетарском, а также рядом с детскими садами «Сказка» и «Огонек». Всего в Сургуте заменено более пяти тысяч устаревших ламп на современные светодиодные светильники с интеллектуальной системой управления.