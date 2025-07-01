Жители Сургута выбрали объекты благоустройства на 2026 год

В Сургуте завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по инициативе президента России. В этом году горожанам предложили выбрать между несколькими локациями, в числе которых – модернизация дорожно-тропиночной сети в экопарке «За Саймой» и обустройство участков на набережной правого рукава водохранилища «Сайма».

Как сообщил глава Сургута Максим Слепов, в голосовании приняли участие более 43 тысяч жителей города – это на 6 тысяч больше, чем в прошлом году. Победу одержал проект по обновлению инфраструктуры экопарка «За Саймой» (этап 3.1), его поддержало свыше 19 тысяч человек. Работы на объекте начнутся в 2026 году, финансирование будет обеспечено из федерального и окружного бюджетов. «Благодарю каждого, кто внес свой вклад в развитие нашего города. Вместе мы делаем наш Сургут лучше, комфортнее и современнее», – подчеркнул глава.

Также в числе представленных в голосовании проектов были два участка на набережной Саймы – от магазина «Изида» до Дворца торжеств. Однако наибольшую поддержку горожан получил именно экопарк «За Саймой», где уже на протяжении нескольких лет активно формируется современное городское пространство.

Пока идут приготовления к новым проектам, в Сургуте продолжаются работы по благоустройству общественных территорий, отобранных жителями в ходе аналогичного голосования в 2024 году. В их числе:

создание зоны отдыха в 20А микрорайоне;

продолжение модернизации тропиночной сети в экопарке «За Саймой»;

благоустройство сквера на улице Республики, где уже выполнено 60% от общего объема работ.

На последнем объекте ранее была установлена спортивная площадка и выполнены работы по обустройству сети дорожек. В этом году здесь появятся новые функциональные зоны для отдыха и активного досуга.

«Проектом предусмотрено создание нескольких функциональных зон: памп-трек для любителей экстремального спорта, современная детская площадка, площадка для выгула и дрессировки домашних животных, уютная зона отдыха, небольшой батутный центр. Все это будет объединено сетью пешеходных дорожек, современным освещением и системой видеонаблюдения. Особое внимание будет уделено дополнительному озеленению территории», – отметил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Успешная реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте продолжается уже шестой год. С 2019 года в городе реализовано 21 общественное пространство, выбранное самими жителями. Это не только благоустроенные парки, скверы и набережные, но и инфраструктурные проекты, повышающие комфорт и безопасность городской среды.

При поддержке Администрации Сургута