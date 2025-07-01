Ремонт дорог на улицах Юности и Бахилова готов на 80%

Накануне в Сургуте открыли движение на улицах Бахилова и Юности. Об этом рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог администрации города Иван Михайленко.

«Процент выполнения работ составляет более 80%. Уложен верхний слой, закончена работа с проезжей частью. Остались только тротуары. Перекрытие движения по улице не требуется», − поделился он.

Напоминаем, в этом году отремонтируют дорожное покрытие на восьми участках. Пять из них обновят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: это улицы Югорская, Бахилова, Юность, проспект Ленина на участке от улицы Магистральной до улицы Декабристов и участок от улицы Декабристов до дома № 35 по проспекту Ленина.