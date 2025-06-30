Логистический центр обеспечит поставки в 280 магазинов и создаст до 450 рабочих мест в Сургуте

В Сургуте начал работу первый распределительный центр Х5 Group − масштабный логистический объект, который будет обеспечивать магазины «Пятерочки» свежими продуктами и создаст новые рабочие места.

Церемония открытия прошла при участии заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева и исполнительного директора территории «Восток» торговой сети «Пятерочка» Антона Астафьева. На праздничном мероприятии также поблагодарили работников центра, которые обеспечили строительство и запуск объекта. Теплые слова прозвучали в адрес тех, кто сопровождал проект на начальных этапах. Их поздравили под громкие аплодисменты коллег.

Новый комплекс − это 19 тысяч квадратных метров складов, оборудованных под разные типы продукции: от бакалеи до заморозки. Распределительный центр способен ежедневно обрабатывать до 780 тонн товаров. Для их хранения здесь предусмотрено свыше 20 тысяч мест, рассчитанных на размещение более 4,8 тысячи товарных позиций.

Как отметил ритейлер, центр ориентирован не только на внутренние процессы, но и на развитие взаимодействия с поставщиками: сегодня более 270 поставщиков уже сотрудничают с комплексом, и это число будет расти.

«Это очень важный для нас инфраструктурный объект. Мы уже обслуживаем более 280 магазинов, я думаю, в следующем году улучшим на 20-30% показатели пропускной способности. С точки зрения производительной цепочки − тоже важный шаг. Это оптимизирует наши расходы, а товары начинают приходить к нам и к нашим покупателям более свежими», − отметил Антон Астафьев.

Здесь уже во всю работают сотрудники и движутся погрузчики, расставляя палеты по полкам. Комплекс в Сургуте обслуживают до 450 человек. В штате − водители, диспетчеры, специалисты по логистике, хранению и безопасности. Продукция поступает, сортируется и готовится к отправке в магазины.

«Открытие такого центра − это большой шаг вперед и для Сургута, и для розничной торговли в целом. Я считаю, что открытие современных распределительных центров дает не только инвестиции и новые рабочие места, но развитие локальных поставщиков», − подчеркнул Сергей Афанасьев.

По его словам, округ продолжает искать участки под строительство подобных объектов − спрос со стороны бизнеса есть.

Свой первый магазин в ХМАО сеть «Пятерочка» открыла в 2012 году. Сегодня в регионе работает свыше 210 торговых точек. Ранее доставка товаров осуществлялась из Екатеринбурга, но с запуском собственного распределительного центра логистика станет короче: теперь снабжение всех местных магазинов будет идти напрямую через Сургут. В будущем комплекс начнет обслуживать и соседние регионы