Власти Сургута хотят через суд забрать земельный участок у депутата Евгения Барсова

Мэрия Сургута подала в суд на депутата и предпринимателя Евгения Барсова, чтобы вернуть часть земельного участка по улице Быстринской. Вероятнее всего, речь идет о территории, где расположен офис строительной компании «Сургутстройтрест», которая ранее принадлежала народному избраннику. Однако подтвердить это официально пока не удалось, сообщает Muksun.fm.

«Арбитражный суд ХМАО (…), рассмотрев исковое заявление администрации города Сургута к индивидуальному предпринимателю Барсову Евгению Вячеславовичу об истребовании из чужого незаконного владения части земельного участка, определил исковое заявление принять, возбудить производство по делу», − говорится в документе суда.

В администрации подтвердили местоположение земельного участка, но подробностями делиться не стали.

«Администрацией города Сургута в адрес ИП Барсова Е.В. предъявлены исковые требования по земельному участку, расположенному по адресу: город Сургут, улица Быстринская. Дальнейшие процессуальные действия будут осуществляться в строгом соответствии с вынесенным судебным решением», − поделились в мэрии города.

Евгений Барсов прокомментировал ситуацию корреспондентам siapress.ru.

«Вместо того, чтобы по-человечески решить вопрос, подали в суд. Это было сто лет тому назад, никому не надо было, пока мы не обратились. Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули. Мы писали об этом еще давно, в итоге это затерялось. 20 лет участку! Обращались, чтобы все восстановить и сделать, чтобы все правильно было, а получилось, как получилось. Будем решать через суд, обычное дело», − рассказал депутат.

Первое слушание по делу назначено на сентябрь 2025 года.