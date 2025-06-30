Как Сургут отметил День молодежи

В Сургуте прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. В течение двух дней — 28 и 29 июня — город жил в атмосфере креативных событий, спортивных вызовов, музыкального ритма и душевных встреч. Центральными площадками стали парк «Кедровый лог» и главная городская площадь, где собрались тысячи молодых сургутян. Глава Сургута Максим Слепов отметил в своих социальных сетях: «Сургутская молодёжь отпраздновала свой день ярко и ещё раз доказала, что она лучшая! На протяжении двух дней город наполнен позитивными эмоциями».

Молодых югорчан поздравил губернатор Руслан Кухарук: «Активная, творческая, спортивная, наша молодежь! С праздником, друзья! Верьте в себя, не бойтесь мечтать и воплощать свои идеи в реальность. Вперед, к новым вершинам!»

В субботу, 28 июня, любителей техники и экстрима ждал «Технофест» в парке «Кедровый лог». Здесь прошел чемпионат мира по неограниченному звуковому давлению, а также выставка спецтехники от исторического клуба «Арсенал», демонстрация служебных автомобилей экстренных служб и фотозона с внедорожниками, мотоциклами и ретроавто от клуба «Штурмовик».

В воскресенье, 29 июня, сила, выносливость и командный дух стали главными качествами участников мультиспортивной гонки «Кубок закаленных севером». Участники преодолевали комбинированную дистанцию, включающую велозаезд, гонку на сапборде и беговой этап. Турнир собрал настоящих фанатов активного образа жизни и стал одним из самых запоминающихся событий праздника.

С полудня до позднего вечера 29 июня центральная городская площадь превратилась в пульсирующий центр молодёжной активности — фестиваль «Рядом» предложил семь тематических площадок: Добро Рядом, Благотворительность Рядом, Творчество Рядом, Возможности Рядом, Образование Рядом, Наука Рядом и Экология Рядом.

Гости могли присоединиться к мастер-классам, урокам, интерактивным играм, принять участие в благотворительных акциях и познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций. Большой популярностью пользовались площадки «Арт-пикник» и «Дворовые игры», где проходили занятия по изготовлению деревянных моделей, росписи фанерных арт-объектов, национальные игры и запуск воздушных змеев.

Любители хендмейда могли оценить и приобрести уникальные изделия участников проекта «СтартАрт», а ценители музыки насладились «Музыкальным марафоном» и творческим концертом студенческих коллективов. Танцоры соревновались в «Танцевальном баттле», а на главной сцене произошел один из самых трогательных моментов праздника — предложение руки и сердца. Вечер завершился энергичным диджей-сетом, объединившим гостей праздника под открытым небом.

Одним из заметных событий Дня молодежи стала церемония чествования выпускников и единый выпускной бал, прошедшие во Дворце спорта. Здесь собрались почти пять тысяч гостей, среди которых — около 2500 одиннадцатиклассников, их семьи и педагоги. Максим Слепов поздравил выпускников с окончанием школы:

«Вы достойно прошли школьный путь и экзаменационные испытания. Сургут гордится вами. Вы – его будущее, его надежда, его богатство. Многие из вас поедут учиться в лучшие вузы страны. Получайте там знания, но работать и жить возвращайтесь в родной город. Мы создаем все условия для вашей комфортной жизни. Огромные слова благодарности учителям: вы не только давали знания, но и формировали личности. Спасибо родителям за то, что воспитали достойное поколение сургутян».

Заместитель главы города Владимир Фризен вручил Благодарности Главы города 237 выпускникам, из которых 208 получили аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении». Особое внимание было уделено 13 школьникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе, русскому и английскому языкам, а также профильной математике.

При поддержке Администрации Сургута