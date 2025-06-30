​Акционеры «Сургутнефтегаза» одобрили выплату дивидендов за 2024 год

На годовом собрании акционеров компании «Сургутнефтегаз» принято решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года. Как сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации, акционеры одобрили предложение Совета директоров, озвученное 20 мая, пишут «Ведомости».

Владельцы обыкновенных акций получат по 0,9 рубля на бумагу, а привилегированных — по 8,5 рубля. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован 17 июля 2025 года.

Несмотря на непростую финансовую ситуацию, компания продолжает распределять прибыль между акционерами. Согласно годовому отчету, чистая прибыль «Сургутнефтегаза» в 2024 году снизилась на 30,8% и составила 923,3 млрд рублей. При этом в первом квартале 2025 года компания отчиталась о чистом убытке в размере 439,7 млрд рублей, не раскрыв при этом ряд ключевых финансовых показателей, включая данные о выручке.

В мае стало известно, что «Сургутнефтегаз» попал под новый, 17-й пакет санкций Евросоюза, наряду с другими российскими компаниями.