Соцсети, работа и улица в списке популярных мест для знакомств у жителей Сургута

Каждый седьмой житель Сургута встретил свою любовь на работе. Исследование проводилось среди экономически активных сургутян ‒ и показало, что офисный флирт и служебные романы по-прежнему актуальны. Такой результат показал опрос сервиса SuperJob.

На втором месте ‒ соцсети и мессенджеры: через них познакомились 14% респондентов. А каждый десятый признался, что судьбоносная встреча произошла прямо на улице.

Другие популярные способы знакомства ‒ через друзей (9%), в вузах и колледжах (9%), на сайтах знакомств (5%). Некоторые вспоминают, что нашли свою любовь еще в школьные годы (4%) или в кафе и ресторанах (4%).

Реже всего романтика случается на отдыхе, среди соседей, в парке, в гостях или в магазине ‒ по 2%. И еще 2% счастливчиков уверены: они вместе с детства.