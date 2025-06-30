Сургутский аэропорт принял цветы и ягоды из Армении

В Сургутский аэропорт поступила крупная партия цветов, ягод и зелени из Армении. За июнь специалисты Россельхознадзора проверили почти 28 тысяч срезанных цветов и почти две тонны свежих продуктов. Нарушений не нашли ‒ вся продукция оказалась безопасной, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Карантинный фитосанитарный контроль прошли: мята, базилик, розмарин, клубника, ежевика, а также срезанные цветы ‒ розы, герберы, хризантемы, георгины, лизиантусы и гвоздики.

«При проверке сопроводительных документов нарушений международных и российских карантинных фитосанитарных требований не выявлено. По результатам проведенного осмотра и досмотра Управлением Россельхознадзора выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), подтверждающие фитосанитарную безопасность продукции», ‒ отметили в управлении.

По словам источника, такие проверки проводят в соответствии с российским законом «О карантине растений». Без специального фитосанитарного сертификата ввоз подкарантинной продукции высокого риска в Россию запрещен.