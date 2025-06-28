В Сургуте территория вокруг улицы Глухова полностью завалена бытовыми отходами

На улице Глухова в Сургуте продолжается рост несанкционированной свалки, которая уже давно стала проблемой для местных жителей. Состояние территории вызывает тревогу: лес и дорога полностью завалены бытовыми отходами, пакетами, бутылками и бочками, пишет местный житель в группе «ЧП Сургут» во ВКонтакте.

«Ранее, почти месяц назад, 6 июня публиковала пост через сайт «Решаем вместе» в Администрацию, но в настоящее время свалка только растет, а не убывает. Ездить по данной улице без негативных эмоций просто невозможно», – жалуется горожанин.

Редакция siapress.ru направила запрос в администрацию города для уточнения информации. На момент публикации ответ еще не поступил.