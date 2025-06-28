За нарушение правил пожарной безопасности в Сургуте оштрафовали шесть человек

С 26 апреля в Югре действует пожароопасный сезон. За это время в Сургуте уже составили 15 протоколов в отношении граждан, которые нарушают правила пожарной безопасности. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали в пресс-службе ОНДиПР по Сургуту.

«Шестерым из них выписаны штрафы на общую сумму 45 тысяч рублей, оставшимся девятерым объявлены предупреждения», – указали в сообщении.

Инспекторы отметили, что чаще всего по городу фиксируются такие нарушения, как: