Мэрия Сургута решила судьбу Дома Пионеров – здание демонтируют и частично восстановят

Дом Пионеров, одно из немногих сохранившихся исторических зданий Сургута, планируют демонтировать и частично восстановить в другом месте – в Сквере исторической памяти, расположенном в районе речпорта. Об этом рассказала депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова в своем телеграм-канале.

«Как рассказал замглавы Сургута Алексей Фокеев, здание Дома Пионеров после демонтажа постараются перенести и частично восстановить на другом месте, в Сквере исторической памяти, это район речпорта. В каком объеме – сказать пока сложно, зависит от того, что строители увидят при разборе. Но такая концепция сохранения памятного места согласована на архитектурно-художественном совете, в том числе со старожилами», – отметила она.

На месте нынешнего расположения здания, в 21 микрорайоне, мэрия намерена обустроить зеленую зону. Проект благоустройства сквера планируют подготовить уже в этом году, а сами работы провести летом 2026 года.