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  • В этом году в Сургуте появятся 60 новых остановочных павильонов

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    Сегодня в 15:25
    247 2 
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Дом Пионеров в Сургуте перенесут в Сквер исторической памяти

Мэрия Сургута решила судьбу Дома Пионеров – здание демонтируют и частично восстановят

Дом Пионеров в Сургуте перенесут в Сквер исторической памяти
Фото: t.me/dina_biglova

Дом Пионеров, одно из немногих сохранившихся исторических зданий Сургута, планируют демонтировать и частично восстановить в другом месте – в Сквере исторической памяти, расположенном в районе речпорта. Об этом рассказала депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова в своем телеграм-канале.

«Как рассказал замглавы Сургута Алексей Фокеев, здание Дома Пионеров после демонтажа постараются перенести и частично восстановить на другом месте, в Сквере исторической памяти, это район речпорта. В каком объеме – сказать пока сложно, зависит от того, что строители увидят при разборе. Но такая концепция сохранения памятного места согласована на архитектурно-художественном совете, в том числе со старожилами», – отметила она.

На месте нынешнего расположения здания, в 21 микрорайоне, мэрия намерена обустроить зеленую зону. Проект благоустройства сквера планируют подготовить уже в этом году, а сами работы провести летом 2026 года.


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Сегодня в 15:25, просмотров: 248, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:00
Цуцванг.
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:31
Какое отношение к локации Сквер исторической памяти в районе речпорта имеет к Дом Пионеров. То что предлагается это банальный снос. Историческая память сохраняется, если сохраняется историческая локация артефакта. Как понимать «частично восстановить» на новом месте Дом Пионеров? Смысл сохранения памятника исторического и культурного наследия Сургута Дома Пионеров при его сносе и переносе и частичном восстановлении в районе речпорта становится тогда нулевым. Зачем тратить бюджетные деньги и создавать непонятно что? Что-то напоминает мне это действо снос памятника «Бронзового солдата» на холме Тынисмяги в центре Таллина в 2007 году. Там эстонские власти перенесли воинское захоронение и памятник «Бронзовый солдат» из центра города на окраину, вернее на Воинское кладбище. Но то есть русофобская Эстония, где «Бронзовый солдат» не давал покоя русофобским властям Таллина. Перенесли поэтому на окраину, на кладбище. Кому мешает в Сургуте Дом Пионеров в его исторической локации? В Тюмени есть Площадь памяти в центре города, где зажжён Вечный огонь. В центре города, а не на окраине города. Сквер исторической памяти возможно уместен в районе речпорта, потому что туда прибывали пароходы со ссыльными и репрессированными. Но какое отношение к этой локации имеет Дом Пионеров? Абсолютно никакое. «В огороде бузина, а дядька в Киеве». Вариант переноса здания и реставрации его в полном объеме (а не частичная реставрация ) как вариант имеет место быть. Но локация его должна быть подобрана с особой тщательностью. Это может быть и ИКЦ «Старый Сургут» или локация в районе прежнего старого Сургута. Это может даже место снесённого ДК «Строитель», это может быть место рядом с краеведческим музеем. Должна быть историческая логика и привязка к существующим музейным объектам, потому что при реставрации там может быть размещён филиал краеведческого музея.
То что предлагают полностью не годится. Это варварство.
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