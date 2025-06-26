Директора департамента имущества и экс-замглавы Сургута задержали силовики

В Сургуте сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента имущественных отношений администрации Алексея Дворникова и бывшего заместителя главы города Виталия Шарова. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Выемки документов прошли в здании администрации на улице Восход, передает URA.RU. Информацию о проведении следственных действий подтвердили и в пресс-службе мэрии.

«Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Администрация муниципального образования работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», − сообщили в администрации.

Алексей Дворников в настоящий момент возглавляет департамент имущественных и земельных отношений города. Виталий Шаров ранее занимал пост вице-мэра при бывшем главе Андрее Филатове и курировал работу этого департамента. Он уволился с должности летом 2024 года.

Какие именно обвинения могут быть предъявлены чиновникам – пока неизвестно. Подробности дела выясняются.