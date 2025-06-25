​В Сургуте напомнили правила безопасного поведения на воде

В преддверии массовых гуляний, связанных с летними каникулами и выпускными вечерами, управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута напомнило жителям города о ключевых правилах поведения у воды. Напоминание особенно актуально в связи с участившимися случаями купания в несанкционированных местах и резким ростом активности на водоёмах.
Сургутянам настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
– не купаться в незнакомых местах, особенно там, где установлены запрещающие знаки;
– не прыгать в воду с берега, так как перепад температур может вызвать судороги или остановку дыхания, а также есть риск травм от предметов на дне;
– при попадании в сильное течение не бороться с ним, а плыть по течению под углом к берегу;
– если затянуло в водоворот, наберите воздух, погрузитесь под воду и сделайте рывок в сторону берега, это поможет выбраться;
– родителям необходимо контролировать поведение детей у воды, объяснять правила и не допускать шалостей вблизи водоёмов;
– при опрокидывании лодки не отплывайте от неё, используйте её как опору, чтобы удерживаться на воде;
– находясь на лодке или другом маломерном судне, обязательно надевать спасательный жилет.
Особое внимание обращено к поведению подростков и выпускников, отмечающих окончание учебного года: в состоянии эйфории и при недостатке контроля легко забыть об осторожности.
Специалисты подчеркивают, что даже опытные пловцы могут оказаться в опасной ситуации, если не соблюдать правила или переоценить свои силы.
Если вы стали очевидцем происшествия на воде, немедленно сообщите об этом в службу 112 – единый номер экстренных служб.