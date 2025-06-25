Чаще всего сургутяне получают ранения от болгарки и металлического профлиста

С начала лета в травматологическое отделение Сургута ежедневно поступают пациенты с травмами, полученными на дачных участках. Самые тяжелые случаи связаны с использованием электроинструментов ‒ чаще всего болгарок. Такие повреждения сопровождаются сильной кровопотерей, поражением сосудов и мышц и могут угрожать жизни, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Состояние пациентов часто характеризуется как жизнеугрожающее и требует экстренного медицинского вмешательства. Также этим повреждениям присущ высокий риск инвалидизации», ‒ указали в сообщении.

В числе недавних случаев ‒ двое мужчин, поступивших с тяжелыми повреждениями нижних конечностей:

‒ 57-летний дачник получил глубокое ранение ноги при работе болгаркой. Были задеты мышцы, ахиллово сухожилие и задняя большеберцовая артерия.

‒ 64-летний житель Сургута уронил включенную болгарку на стопу. Повреждение оказалось настолько серьезным, что врачи диагностировали частичную травматическую ампутацию пальцев.

«Оба пациента при поступлении срочно прооперированы. Наши травматологи-ортопеды владеют всеми техниками восстановления целостности структур и выполняют такие сложные хирургические вмешательства на высоком профессиональном уровне. Однако после реплантации частично или полностью отчлененных фрагментов еще довольно долго сохраняется вероятность их отторжения», ‒ рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии №1 Сергей Глиняный.

При этом полное восстановление после подобных травм может длиться до 12 месяцев.