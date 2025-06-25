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Новости

  • ​В Сургуте очереди на аттракционы стали поводом для модернизации парка

    ​В Сургуте очереди на аттракционы стали поводом для модернизации парка

    Сегодня в 16:31
    73 0
  • Осторожно, лже-работодатели! Как маскируются мошенники

    Осторожно, лже-работодатели! Как маскируются мошенники

    Сегодня в 15:52
    130 0
  • ​В Сургуте растет число дачных травм

    ​В Сургуте растет число дачных травм

    Сегодня в 15:29
    150 0 
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​Врачи Кардиоцентра спасли новорожденного с аномальным сосудистым клубком в легком

В Кардиоцентре Сургута впервые устранили редкую сосудистую патологию у новорожденного без разреза грудной клетки

​Врачи Кардиоцентра спасли новорожденного с аномальным сосудистым клубком в легком
Фото: БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

В Окружном кардиологическом диспансере в Сургуте впервые провели уникальную операцию новорожденному с редкой врожденной сосудистой патологией – артериовенозной мальформацией. Рентгенохирургам удалось устранить аномальный сосудистый клубок в легком младенца, не прибегая к разрезу грудной клетки.

Малыш в возрасте трех недель поступил в детское кардиохирургическое отделение с тяжелой одышкой и подозрением на врожденные пороки сердца, рассказали в пресс-службе медучреждения. По результатам УЗИ и КТ врачи исключили один из диагнозов, но выявили другой − в нижней доле правого легкого нашли аномальное соединение между артериями, венами и капиллярами.

«Без оперативного лечения состояние малыша могло усугубиться до критических показателей», − отметил рентгенхирург Владимир Кинаш.

Врачи использовали метод эмболизации − через катетер ввели микроспирали, которые перекрыли кровоток в аномальных сосудах. Теперь этот «сосудистый клубок» больше не угрожает здоровью малыша и со временем рассосется сам.

Технически операция была сложной: диаметр сосудов у новорожденных не больше трех миллиметров, поэтому врачам пришлось работать с помощью ультразвуковой навигации.

Мама с малышом уже выписаны домой и чувствуют себя хорошо. Это первая в истории Кардиоцентра подобная операция у новорожденного.

В состав операционной бригады вошли рентгенохирурги Владимир Кинаш и Джумабек Косимов, анестезиолог-реаниматолог Иван Филатов, операционная медсестра Елена Матевощук и медсестра-анестезист Ирина Савина.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 227, комментариев: 0
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