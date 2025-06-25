ЕГЭ на высший балл в Сургуте сдали еще пять выпускников

К числу выпускников Сургута, набравших 100 баллов на ЕГЭ, присоединились еще пять школьников. Отличные результаты показали учащиеся, сдававшие русский, английский язык и профильную математику, сообщает администрация города.
Русский язык на максимальный балл сдали:
- Виолетта Лидзарь из Сургутского естественно-научного лицея;
- Никита Ларионов из школы № 15.
Английский язык сдали на 100 баллов:
- Ольга Козьминых из гимназии № 2;
- Кира Темерева из гимназии имени Ф.К. Салманова.
Математику профильного уровня на высший балл сдал Артур Бакиев, выпускник лицея № 1.
Ранее сообщалось, что в Сургуте уже было восемь стобалльников: двое по литературе и шестеро по химии. Среди них — Арина Степанова, Зейнаб Аскерова, Виктория Егорова, Кира Маматказина, Вера Недоборова, Вячеслав Липатников, Дарина Витте и Павел Шуркин. В Сургутском районе 100 баллов получили Аделина Муллаярова и Алена Малюга — обе учатся в школах Лянтора. Одна из них отличилась по литературе, вторая — по химии.
Ранее Югре на 100 баллов на ЕГЭ получили 40 выпускников:
- 28 — по химии,
- 11 — по литературе,
- 1 — по истории.
Каждому из стобалльников выплатят 100 000 рублей премии в рамках региональных мер поддержки талантливой молодежи.
Процедуру ЕГЭ в Сургуте в этом году проходят почти 2,5 тысячи человек. Среди них не только выпускники школ, но и выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей, планирующие поступление в вузы.