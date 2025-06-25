ЕГЭ на высший балл в Сургуте сдали еще пять выпускников

К числу выпускников Сургута, набравших 100 баллов на ЕГЭ, присоединились еще пять школьников. Отличные результаты показали учащиеся, сдававшие русский, английский язык и профильную математику, сообщает администрация города.

Русский язык на максимальный балл сдали:

Виолетта Лидзарь из Сургутского естественно-научного лицея;

из Сургутского естественно-научного лицея; Никита Ларионов из школы № 15.

Английский язык сдали на 100 баллов:

Ольга Козьминых из гимназии № 2;

из гимназии № 2; Кира Темерева из гимназии имени Ф.К. Салманова.

Математику профильного уровня на высший балл сдал Артур Бакиев, выпускник лицея № 1.

Ранее сообщалось, что в Сургуте уже было восемь стобалльников: двое по литературе и шестеро по химии. Среди них — Арина Степанова, Зейнаб Аскерова, Виктория Егорова, Кира Маматказина, Вера Недоборова, Вячеслав Липатников, Дарина Витте и Павел Шуркин. В Сургутском районе 100 баллов получили Аделина Муллаярова и Алена Малюга — обе учатся в школах Лянтора. Одна из них отличилась по литературе, вторая — по химии.

Ранее Югре на 100 баллов на ЕГЭ получили 40 выпускников:

28 — по химии,

11 — по литературе,

1 — по истории.

Каждому из стобалльников выплатят 100 000 рублей премии в рамках региональных мер поддержки талантливой молодежи.

Процедуру ЕГЭ в Сургуте в этом году проходят почти 2,5 тысячи человек. Среди них не только выпускники школ, но и выпускники прошлых лет, а также студенты колледжей, планирующие поступление в вузы.