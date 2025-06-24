Ремонт улицы Профсоюзов в Сургуте готов более чем на половину

В Сургуте продолжается ремонт одного из ключевых участков улицы Профсоюзов — от Лермонтова до Островского. Как сообщил глава города Максим Слепов, строительная готовность объекта уже составляет 58%. Работы выполняет компания АО «АВТОДОРСТРОЙ», дорожники уже завершили фрезерование покрытия и уложили нижний слой асфальтобетона.

Согласно контракту, завершение ремонта было запланировано на конец октября 2025 года. Однако подрядчик намерен досрочно завершить все работы к середине июля.

Помимо основного участка, при поддержке городской администрации и на средства самой компании, АО «АВТОДОРСТРОЙ» обустраивает комфортный заезд к торговому центру «Зайди-купи». Ранее в этом месте ямы долгое время создавали неудобства для водителей и пешеходов. По словам главы города, благодаря партнёрству администрации с бизнесом, вопрос удалось оперативно решить, и обновлённый заезд появится уже в июле.