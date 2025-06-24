​В Сургуте 29 июня перекроют движение в центре города

В воскресенье, 29 июня 2025 года, в Сургуте в связи с проведением мероприятий ко Дню молодежи будет ограничено движение автотранспорта на ряде центральных улиц. Об этом сообщают городские власти.

С 11:30 до 15:00 будет закрыт участок по улице Университетской — от перекрестка с проспектом Ленина до перекрестка с улицей Маяковского.

Также с 11:30 до 22:30 перекроют проезд от перекрестка Университетская – Ленина до площади перед Сургутским госуниверситетом.

В связи с этим движение ряда городских маршрутов будет перестроено: