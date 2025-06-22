Сургутяне испортили более сотни электросамокатов с начала сезона – штрафы списываются автоматически

С начала сезона проката в Сургуте арендаторы испортили более 140 электросамокатов. Об этом сообщил директор одной из компаний по прокату средств индивидуальной мобильности Сергей Скиндер, передает «Вестник».

«Как и в прошлом сезоне поломок достаточно много. Повреждено более 140 единиц. В отношении клиентов, испортивших электросамокаты, применяются штрафы в зависимости от типа поломки: от 2,5 до 30 тысяч рублей. Суммы напрямую списываются с карт, оповещение с письмом приходит на почту и в приложении», – заявил он.

Основные причины поломок связаны с нарушением правил эксплуатации – чаще всего устройства выходят из строя из-за езды вдвоем и столкновений с бордюрами. При этом случаев краж самокатов в этом году зафиксировано не было.