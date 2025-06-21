На улицах Гагарина, Просвещения и Энергетиков в Сургуте отключат холодную воду

Жителей нескольких улиц Сургута ожидает временное отключение холодного водоснабжения в ночь с 30 июня на 1 июля. Об этом сообщает Горводоканал.

«Сургутский Горводоканал 30 июня с 22:00 до 01:00 1 июля проведет мероприятия по промывке водовода от ВК ул. Гагарина, д.26 до ЦТП-6 5 с отключением абонентов от холодного водоснабжения. По окончании работ будет произведен лабораторный контроль качества. Из-за изменения параметров на сетях водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества ХВС», – говорится в сообщении.

Без холодной воды останутся:

ул. Гагарина, д. 14, 24, 26;

ул. Просвещения, д. 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 43/1, 44;

ул. Энергетиков, д. 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13;

ЦТП-65.

Напоминаем, что при ухудшении качества воды, для оперативной отработки заявки нужно обращаться в диспетчерские управляющей компании и Горводоканала. Обратиться по данному вопросу в Горводоканал можно двумя способами: по телефону 45-65-44 (круглосуточно) и через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте Горводоканала.