Духовой оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд» выступает на площади Советов в любую погоду

Несмотря на дожди, концерты под открытым небом в Сургуте продолжаются. В субботу, 21 июня, на площади Советов горожан ждут две музыкальные программы − «Ля мажор» и «ВИА из СССР» от оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд».

Как сообщили в Сургутской филармонии, выступление духового оркестра состоится при любой погоде:

«Духовой оркестр выступает в любую погоду. А вот по остальным концертам решение принимается ближе к вечеру, к самому концерту», − уточнили siapress.ru в филармонии.

По прогнозу, 21 июня в Сургуте будет пасмурно с прояснениями. Днем ожидается до +21 °C, ветер южный, умеренный. Кратковременные осадки возможны ночью и поздним вечером, но в течение дня − сухо.

Атмосферное видео с площади Советов − в нашем телеграм-канале: пара танцует под каплями дождя, а публика прячется под зонтами.

Куда еще сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня − читайте в афише.