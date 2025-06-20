Рабочий из Нижневартовска выжил после падения в мукомольную машину

В Сургутской травмбольнице завершилось почти месячное лечение 22-летнего жителя Нижневартовска, который провалился в работающую мукомольную машину. Ранее он поступил в медучреждение в критическом состоянии: множественные переломы, ушибы, кровоизлияния. Однако главную угрозу жизни врачи выявили в грудной клетке.

Как рассказал главный торакальный хирург Югры, заведующий хирургическим отделением травмбольницы Дмитрий Горлов, у пациента обнаружили протяженные разрывы трахеи на нескольких уровнях с переходом на главный правый бронх. Из-за этого образовалась эмфизема (патологическое скопление воздуха в мягких тканях) средостения.

«Состояние смертельно опасное. Во-первых, инфицированный воздух из трахеи напрямую попадает в стерильную среду, что может вызвать медиастинит – грозное гнойное осложнение, которое в большинстве случаев заканчивается летально. Во-вторых, попадающий в грудную стенку воздух сдавливает венозные сосуды, легкие и другие жизненно важные органы. Это приводит к нарушению кровообращения и дыхания, угнетению сердечной деятельности», - объяснил Дмитрий Горлов.

Разрыв трахеи при тупой травме – клиническая редкость: за 13 лет практики сургутские торакальные хирурги сталкиваются с такими случаями всего во второй раз.

Бригада врачей восстановила все разрывы трахеи и бронха, а для полного «герметичного» эффекта установила самораскрывающийся нитиноловый стент. После вмешательства утечка воздуха прекратилась.

– 6-й день: пациента отключили от аппарата ИВЛ, он начал дышать самостоятельно.

– 9-й день: перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

– Прошел почти месяц, и пациента выписали на амбулаторное лечение.

Сейчас мужчина разговаривает, ест и пьет без ограничений. Через три месяца ему предстоит плановая госпитализация для извлечения стента.