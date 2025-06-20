В Центральном рынке Сургута завершат масштабную реконструкцию к 2027 году

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,4839   EUR  89,8380  

Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    782 2
  • Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    Сегодня в 16:35
    88 0
  • ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    Сегодня в 15:11
    183 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=/qLrQwFFzl3AU3lcKRGs5+5BaFTtRFK4jH/vYYq7mlwlz6uMeFcl4Ci1q1QHN+CXr2+aAVi3t8iCLrvvMUaAKEWJVNM+qIkK/MG/CvzqIykXlUC0kR+DOUXh3MXgsK7t/y9AnDd4AmKnrt8PThCMTpZ4BGT/3dSWHZGc2O+V8tw7q6xbR4jM/tSm4UFbU1WpXc9Ogd7l1Jyx/CQvq/M8rg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=/qLrQwFFzl3AU3lcKRGs5+5BaFTtRFK4jH/vYYq7mlwlz6uMeFcl4Ci1q1QHN+CXr2+aAVi3t8iCLrvvMUaAKEWJVNM+qIkK/MG/CvzqIykXlUC0kR+DOUXh3MXgsK7t/y9AnDd4AmKnrt8PThCMTpZ4BGT/3dSWHZGc2O+V8tw7q6xbR4jM/tSm4UFbU1WpXc9Ogd7l1Jyx/CQvq/M8rg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=/qLrQwFFzl3AU3lcKRGs5+5BaFTtRFK4jH/vYYq7mlwlz6uMeFcl4Ci1q1QHN+CXr2+aAVi3t8iCLrvvMUaAKEWJVNM+qIkK/MG/CvzqIykXlUC0kR+DOUXh3MXgsK7t/y9AnDd4AmKnrt8PThCMTpZ4BGT/3dSWHZGc2O+V8tw7q6xbR4jM/tSm4UFbU1WpXc9Ogd7l1Jyx/CQvq/M8rg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=/qLrQwFFzl3AU3lcKRGs5+5BaFTtRFK4jH/vYYq7mlwlz6uMeFcl4Ci1q1QHN+CXr2+aAVi3t8iCLrvvMUaAKEWJVNM+qIkK/MG/CvzqIykXlUC0kR+DOUXh3MXgsK7t/y9AnDd4AmKnrt8PThCMTpZ4BGT/3dSWHZGc2O+V8tw7q6xbR4jM/tSm4UFbU1WpXc9Ogd7l1Jyx/CQvq/M8rg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#345 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=/qLrQwFFzl3AU3lcKRGs5+5BaFTtRFK4jH/vYYq7mlwlz6uMeFcl4Ci1q1QHN+CXr2+aAVi3t8iCLrvvMUaAKEWJVNM+qIkK/MG/CvzqIykXlUC0kR+DOUXh3MXgsK7t/y9AnDd4AmKnrt8PThCMTpZ4BGT/3dSWHZGc2O+V8tw7q6xbR4jM/tSm4UFbU1WpXc9Ogd7l1Jyx/CQvq/M8rg=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=/qLrQwFFzl3AU3lcKRGs5+5BaFTtRFK4jH/vYYq7mlwlz6uMeFcl4Ci1q1QHN+CXr2+aAVi3t8iCLrvvMUaAKEWJVNM+qIkK/MG/CvzqIykXlUC0kR+DOUXh3MXgsK7t/y9AnDd4AmKnrt8PThCMTpZ4BGT/3dSWHZGc2O+V8tw7q6xbR4jM/tSm4UFbU1WpXc9Ogd7l1Jyx/CQvq/M8rg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
  • Герман Греф сказал, какой курс рубля считает «равновесным». И это далеко от нынешнего показателя

    Герман Греф сказал, какой курс рубля считает «равновесным». И это далеко от нынешнего показателя

    Сегодня в 15:09
    158 0
  • Никита Михалков рассказал о том, что берет на работу Михаила Ефремова

    Никита Михалков рассказал о том, что берет на работу Михаила Ефремова

    Сегодня в 15:03
    163 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/BOLtLguJwO+J9z2d0llMNfPZIxYtakRehNPIYSyiKTEJzt99QDxgaskMndUjAvmKQPziiD9PEXHkPzn7R4FeNEpN3XKQSJTg+mT/mr9dC1M2uvz/OtJw/jStMVfTHWF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/BOLtLguJwO+J9z2d0llMNfPZIxYtakRehNPIYSyiKTEJzt99QDxgaskMndUjAvmKQPziiD9PEXHkPzn7R4FeNEpN3XKQSJTg+mT/mr9dC1M2uvz/OtJw/jStMVfTHWF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/BOLtLguJwO+J9z2d0llMNfPZIxYtakRehNPIYSyiKTEJzt99QDxgaskMndUjAvmKQPziiD9PEXHkPzn7R4FeNEpN3XKQSJTg+mT/mr9dC1M2uvz/OtJw/jStMVfTHWF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/BOLtLguJwO+J9z2d0llMNfPZIxYtakRehNPIYSyiKTEJzt99QDxgaskMndUjAvmKQPziiD9PEXHkPzn7R4FeNEpN3XKQSJTg+mT/mr9dC1M2uvz/OtJw/jStMVfTHWF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#355 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750138335"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1752001163"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/BOLtLguJwO+J9z2d0llMNfPZIxYtakRehNPIYSyiKTEJzt99QDxgaskMndUjAvmKQPziiD9PEXHkPzn7R4FeNEpN3XKQSJTg+mT/mr9dC1M2uvz/OtJw/jStMVfTHWF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/BOLtLguJwO+J9z2d0llMNfPZIxYtakRehNPIYSyiKTEJzt99QDxgaskMndUjAvmKQPziiD9PEXHkPzn7R4FeNEpN3XKQSJTg+mT/mr9dC1M2uvz/OtJw/jStMVfTHWF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (14)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjepqMjb"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-17 10:32:15"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-08 23:59:23"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#361 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#359 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnjepqMjb реклама на siapress.ru
  • ​На «Госуслугах» заработал сервис для подбора вуза и специальности по баллам ЕГЭ

    ​На «Госуслугах» заработал сервис для подбора вуза и специальности по баллам ЕГЭ

    Сегодня в 14:58
    157 0
  • Предприниматели теперь могут проводить платежи на почте по QR

    Предприниматели теперь могут проводить платежи на почте по QR

    Сегодня в 14:51
    165 0
  • ​СурГПУ приглашает принять участие в голосовании за ректора

    ​СурГПУ приглашает принять участие в голосовании за ректора

    Сегодня в 14:27
    210 0
  • ​В Сургутской травмбольнице спасли 22-летнего рабочего, упавшего в работающую мукомольную машину

    ​В Сургутской травмбольнице спасли 22-летнего рабочего, упавшего в работающую мукомольную машину

    Сегодня в 13:08
    237 0
  • ​Оформление социальных выплат планируют сделать быстрее и проще

    ​Оформление социальных выплат планируют сделать быстрее и проще

    Сегодня в 13:07
    203 0
  • Шесть нелегальных работников задержаны на стройке в Сургуте

    Шесть нелегальных работников задержаны на стройке в Сургуте

    Сегодня в 12:50
    258 0
  • Произошла самая масштабная в истории утечка данных — россиян призывают срочно менять все пароли

    Произошла самая масштабная в истории утечка данных — россиян призывают срочно менять все пароли

    Сегодня в 11:57
    336 0
  • ​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

    ​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби

    Сегодня в 11:40
    246 0
Больше новостей
Больше опросов

​«Перчини» и People's вместо павильонов? В Думе Сургута рассказали, что будет с Центральным рынком

В Центральном рынке Сургута завершат масштабную реконструкцию к 2027 году

​«Перчини» и People's вместо павильонов? В Думе Сургута рассказали, что будет с Центральным рынком
Фото: siapress.ru, проект реконструкции Центрального рынка

К 2027 году Центральный рынок Сургута полностью преобразится: на месте устаревшего здания появится современное общественно-торговое пространство с кафе, ресторанами, павильонами и расширенной парковкой. Работы ведет арендатор объекта − компания «Торговая индустрия», которая представила итоги своей деятельности и планы на ближайшие годы депутатам городской Думы.

«Необходимость в проведении масштабной реконструкции здания городского рынка давно назрела: после ввода его в эксплуатацию в 1998 году капитальный ремонт здания не проводился. В настоящий момент инвестор завершил работу над проектом, получил положительное заключение экспертизы. Также частично выполнены работы по инженерным сетям, началось обновление кровли основного зала, который планируют завершить осенью. В результате реконструкции площадь Центрального рынка увеличится на 1 500 тысячи квадратных метров за счет дополнительных пристроек и расширенной парковки», − поделился в соцсетях председатель Думы Сургута Александр Олейников.

Уже в июле в левом крыле откроется ресторан «Перчини», а в октябре будет закрыт на реконструкцию ресторан People’s. Всего на модернизацию рынка инвестор направит 350 млн рублей − вместо изначально заявленных 220.

«Целью эксплуатации было не допущение полного закрытия объекта, а сохранение ключевых арендаторов. В принципе, с задачей справились. Мы привлекли более 20 новых фермеров-арендаторов в рынок, создали логотип рынка, общий образ, веб-сайт, проводим коллаборации. Только там в прошлом году были более 20 онлайн и офлайн мероприятий», − отметил Олег Клесов.

По его словам, общая стоимость реконструкции возросла с изначальных 220-230 млн до 350 млн рублей. Проект готов на 40%, и на сегодняшний день уже вложено более 100 миллионов рублей.

Новые пристройки появятся с левой и правой стороны здания. Обещают, что не менее 30% площадей будет отведено под торговлю продуктами питания.

Обсуждение реконструкции Центрального рынка вызвало разную реакцию у депутатов. Народный избранник Евгений Барсов выступил резко против подхода инвестора.

«Тут у нас по-хитрому получается. Я думаю, это городской рынок, но только не для горожан. Это бизнес ресторанный здесь расположился, сделал красивую сборку. Вы посмотрите по объему, сколько по ресторану, парковкам и рабочим местам рынка. Там все так сфабриковано, что в конечном итоге это будет просто издевательство над названием городской рынок», − подчеркнул Барсов.

В ответ депутат Владимир Болотов напомнил, что речь идет о старом аварийном здании, которое нуждается в капитальном ремонте.

«Я бы с вами согласился, если бы сам не рассматривал в свое время эти материалы. Вы когда говорите, что он должен заплатить, то он заплатит. Он заплатит порядка 300 миллионов. Не за свой объект, муниципальный. Для меня было принципиальным условием, чтобы я по итогам инвестирования стал собственником. Когда сказали, что исключительно аренда, я сказал, что мне это не выгодно. Здание аварийное, я вам ответственно заявляю. Поэтому выбираем между аварийным зданием, которое сейчас закроется, и новым зданием, на котором, да, в усеченном составе, но будет городской рынок. Я лично для себя выбираю второй вариант», − обратил внимание парламентарий.

Напоминаем, что центральную часть рынка закрыли для реконструкции крыши. Предприниматели временно переедут во второй и третий залы.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:04, просмотров: 380, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:58
Сохранение в собственности города центрального рынка давно не является актуальным. И держать в собственности города Центральный рынок до 2050 года тем более архаично. Введённый в 1998 году Центральный рынок города давно устарел и физически, и морально. Снос потерявшего актуальность городского рынка и освобождение места для того же парка или сквера это давно назревшая необходимость. Но произошёл снос железнодорожного вокзала, городского культурного центра, потенциальный снос висит «как дамоклов меч» над кинотеатром «Аврора», как и инсталляция читай снос Дома Пионеров. В «Авроре» инвестору не разрешили компенсировать затраты на капитальный ремонт за счёт общепита на 20% площадей. На Центральном рынке ради сохранения здания в собственности города разрешили все. Если в городе будут меньше на 2 ресторана на Центральном рынке, то ничего не изменится. А если в городе не будет Дома Пионеров или кинотеатра «Аврора», то город станет сиротой.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югра и крупный банк подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025 538
  2. Банкоматы помогут выявить шпионское ПО 526
  3. ​«Перчини» и People's вместо павильонов? В Думе Сургута рассказали, что будет с Центральным рынком 380
  4. Произошла самая масштабная в истории утечка данных — россиян призывают срочно менять все пароли 336
  5. Женщина спровоцировала ДТП на трассе под Сургутом 308
  6. Пользователи iPhone могут вновь установить приложение Utair на свои смартфоны. Потребуется небольшая хитрость 268
  7. Рынок труда в IT-секторе Югры перенасыщен, но с квалификацией — серьезные проблемы 260
  8. Шесть нелегальных работников задержаны на стройке в Сургуте 258
  9. ​Сургут присоединится к всероссийской минуте молчания в День памяти и скорби 247
  10. Каждый второй житель Югры узнает новости из Telegram 244
  1. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 3537
  2. В Сургуте отремонтируют 10 тротуаров и более 60 тысяч квадратных метров дорог 2032
  3. Можно ли курить на собственном балконе? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1907
  4. В Сургуте молодая девушка выпала из окна и погибла 1847
  5. В Сургуте змеи покусали четырех детей – один в тяжелом состоянии 1725
  6. В случае с застройкой ядра центра Сургута важнее обсуждать не только этажность, но и качество планировки домов и территории 1692
  7. Жара подталкивает: в Югре на 149% вырос спрос на установку кондиционеров 1676
  8. В Сургутском районе на подготовку к зиме направят более 500 млн рублей 1670
  9. В Сургуте сгорел дачный дом – есть погибший 1588
  10. Праздничное пополнение: в Сургуте в День России и День города первой родилась девочка 1562
  1. ​Прокатились ‒ и хватит 8628
  2. ​Сажайте по-человечески 8358
  3. ​Родню оставьте дома 7145
  4. ​Новицкий прав 6626
  5. ​Истерия по Лабубу 5613
  6. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 5463
  7. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 5149
  8. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 5019
  9. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4612
  10. Сургутянка Екатерина Бежан стала двукратной чемпионкой мира по муайтай 4448

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика