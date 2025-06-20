На трассе «Сургут – Когалым» произошло ДТП – есть пострадавший

Накануне, 19 июня, на трассе «Сургут – Когалым» 41-летняя женщина за рулем «Hyundai» спровоцировала ДТП с грузовиком. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«19 июня около 15:30 на 89 км автодороги «Сургут-Когалым» в Сургутском районе, 41-летняя женщина, управляя «Hyundai», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево», не убедилась в безопасности и допустила столкновение с «FUSO», под управлением 51-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате ДТП автоледи получила травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП – два человека пострадали.