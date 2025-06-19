В Сургуте стартовали отключения горячей воды по десяткам адресов

С 19 июня по 2 июля в ряде микрорайонов Центрального жилого района Сургута начнутся профилактические работы на сетях горячего водоснабжения. Об этом сообщает СГМУП «ГТС».

«С сегодняшнего дня и по 2 июля включительно в части Центрального жилого района, а именно в микрорайонах А, 7, 7А, 8, 9, 10, квартал 7, начнутся профилактические работы с периодичностью отключения горячего водоснабжения сроком на две недели», – передают в источнике.

Полный список адресов:

– Ул. Просвещения: 13, 15, 17, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 42А, 42Б, 42В, 44, 46, 48, 45, 47, 49, 52, 54.

– Ул. Гагарина: 4, 6, 8 (А, Б, В),10, 12, 14, 24 (А, Б, В),26, 30, 32, 34.

– Ул. Энергетиков: 1, 1/1, 3, 3/2, 3/1, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 16, 16А, 17,18, 19, 21, 23, 25, 26, 26/1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 55.

– Ул. Энгельса: 7, 9.

– Ул. Республики: 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 73А, 75/5, 80, 81, 83, 82, 84, 86, 88, 90, 92.

– Пр. Советов: 3.

– Пр. Набережный: 3.

– Ул. Декабристов: 1,2 3, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 13, 12, 12/1, 14, 15.

– Пр. Ленина: 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41, 43, 45 (А, Б, В, Г).

– Ул. Майская: 1, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 10, 13/1, 13/2, 14, 20, 22, 24.

– Ул. Дзержинского: 1, 2, 2/1, 3/2, 3/3, 3А, 3Б, 4, 4/1, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2, 13, 13/1, 15, 16А, 16Б.

В СГМУП «ГТС» напомнили, что уточнить сроки отключения горячей воды в конкретном доме можно с помощью онлайн-сервиса, доступного на главной странице официального сайта предприятия.