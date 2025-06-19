​В Сургуте запрещено купание во всех водоёмах — будут штрафы

Управление по делам ГО и ЧС администрации города напоминает жителям Сургута о запрете на купание в водоемах, расположенных на территории муниципалитета. В ведомстве утверждают, что вода там не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и представляют опасность для здоровья людей. Запрет касается как стихийных мест отдыха, так и территорий, где отсутствует соответствующая инфраструктура и спасательные службы.

За нарушение установленных правил предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 19 закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях», купание в запрещённых местах, обозначенных специальными щитами и аншлагами, а также заплыв за буйки влечёт предупреждение или штраф от 500 до 2 000 рублей.

Дополнительно, статья 20 того же закона предусматривает штраф за несоблюдение мер безопасности в отношении детей:

для граждан — от 1 000 до 3 000 рублей;

для должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей;

для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

Власти Сургута призывают соблюдать установленные правила, не подвергать опасности себя и своих близких и выбирать только официальные и оборудованные места для отдыха, при этом воздерживаясь от купания.