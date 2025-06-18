​В Сургуте продолжается обновление проспекта Ленина

В Сургуте ведутся масштабные дорожные работы на проспекте Ленина. Как сообщил глава города Максим Слепов, в этом году особое внимание уделено центральным магистралям и дорогам, ведущим к социально значимым объектам. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Обновление коснется сразу двух участков проспекта. Первый – от улицы Магистральной до улицы Декабристов – будет отремонтирован в 2025 году. По словам главы города, данный участок уже готов почти наполовину. Подрядчиком выступает строительная компания «ЮВиС». Помимо замены дорожного полотна предусмотрено благоустройство тротуаров, в том числе с учётом потребностей маломобильных горожан.

К работам на втором участке – от улицы Декабристов до дома № 35 по проспекту Ленина – подрядчик приступил 16 июня. Этот отрезок дороги будет ремонтироваться в течение двух лет.

Все дорожные работы будут завершены к 30 сентября.