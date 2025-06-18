​Пятилетний мальчик, пострадавший от укуса гадюки под Сургутом, пошёл на поправку

Пятилетний мальчик, который ранее оказался в коме после укуса гадюки на даче, начал выздоравливать. Об этом сообщают специалисты Центра охраны материнства и детства в Сургуте.

По информации медиков, змея укусила ребёнка во время отдыха на дачном участке, и мать сразу же повезла его в больницу. К моменту прибытия в учреждение состояние мальчика резко ухудшилось — он оказался в коме. Команда врачей начала круглосуточную борьбу за его жизнь, в процессе которой находилась на постоянной связи с коллегами из федеральных клиник.

Сейчас, как отмечают специалисты, состояние ребёнка стабилизировалось, и он идёт на поправку. Мальчик продолжает находиться в реанимации под пристальным наблюдением.

В Центре охраны материнства и детства напомнили, что в этом сезоне туда уже поступили четыре несовершеннолетних пациента, пострадавших от укусов змей. В двух случаях нападение совершили неядовитые виды, в двух других — ядовитые гадюки. Медики настоятельно рекомендуют родителям быть особенно внимательными во время прогулок и отдыха на природе.