Жители Сытомино переезжают из аварийных домов в новостройку

Жители поселка Сытомино переезжают из аварийных домов в новые квартиры. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«Из аварийного фонда они переедут в новый дом по ул. Лесной. В четырехэтажном здании – 56 квартир. Из них 49 жилых помещений приобрела администрация Сургутского района в рамках муниципальных и окружных программ. В том числе для переселения из аварийного жилья по адресной программе, для формирования служебного жилья и в рамках программы «Строительство», – передают в источнике.

Новостройка позволит улучшить жилищные условия 33 семьям и полностью закрыть вопрос с аварийным фондом в поселках Сытомино и Горный. Сейчас здесь насчитывается 26 аварийных домов, где проживает более 90 человек. Кроме того, в очереди на жилье по договорам социального найма остаются 79 человек.

В 2025 году в Сургутском районе планируют расселить 33,8 тыс. кв. м аварийного жилья – это более 700 семей. С начала текущего года новые квартиры уже получили свыше 200 семей. На реализацию программ по улучшению жилищных условий в районе выделили 4,1 млрд рублей.