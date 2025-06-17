В Сургуте увековечили поэтов-шестидесятников на фасаде филармонии

На фасаде Сургутской филармонии появилась памятная доска, посвященная Белле Ахмадулиной, Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко − поэтам-шестидесятникам, которые выступали в Сургуте в 1997 году, в тогда еще ДК «Энергетик».

Торжественное открытие состоялось в день музыкально-литературного спектакля «Ностальгия по Настоящему», где звучали стихи легендарных поэтов.

«Талантливые, смелые, романтичные, художники слова… Их поэзия − о свободе, нравственности, долге, о простом человеке. И она очень созвучна тем, кто осваивал наш суровый край. Тогда, в 1997 году, они покорили наши души. Этого события могло бы не быть без одного уникального человека, Якова Семеновича Черняка. Памятная доска − тоже его инициатива», − отметила заместитель председателя комитета культуры администрации Сургута Ирина Семковская.

Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк подчеркнул важность культурного наследия:

«Сегодняшнее событие показывает, что мы хотим развиваться не тольковглубь к нефти, но и вверх. Это чрезвычайно важно, когда понимание того, что происходило, дает возможность укоренить каким-то материальным фактом нематериальное великое. Те события конца XX века продолжаются − будет и продолжение «Живого русского слова», их слов…» − подчеркнул он.

О том, как современное поколение открывает для себя Вознесенского, Ахмадулину и Евтушенко − читайте в нашем интервью.