Сургут в 37-й раз отметил Сабантуй

На Центральной площади Сургута в 37-й раз прошел Сабантуй – традиционный праздник окончания весенних полевых работ, символизирующий дружбу и уважение к культурному наследию татарского и башкирского народов. Об этом сообщает администрация города.

Гости праздника увидели выступления городских и приглашенных творческих коллективов, приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и национальных играх. На сцене выступили ансамбль татарской культуры «Сандугач» и коллектив народного танца «Шатлык». Атмосферу праздника дополнили народные артисты Республики Башкортостан Минзифа Искужина и Артур Туктагулов, композитор и аранжировщик Буранбай Туктагулов и эстрадная группа «Далан». Также перед зрителями выступил народный артист Татарстана Равиль Галиев и лауреат международных конкурсов Гульназ Закирова.

«Это хорошая традиция – праздновать Сабантуй. Сабантуй олицетворяет собой праздник, когда посевные закончились, пошли первые всходы, и есть надежда, что будет урожай, а мы будем жить в мире и согласии. Главное соперничество народов должно быть в том, чтобы делать жизнь лучше и краше», – отметил депутат Думы Сургута Айдар Явишев.

На праздник прибыли официальные делегации из Башкортостана и Татарстана.

«Сургут – город смелых, трудолюбивых и дружных людей. Здесь приветливые, светлые и красивые люди. Город живет позитивной жизнью. Крайне важно, когда самочувствие людей разных национальностей хорошее. Такого количества качественных костюмов и постановок не везде встретишь. Сегодня нас с Сургутом связывают и крепкие экономические связи, так, по городу скоро поедут наши казанские автобусы. Нам важно иметь таких крепких соседей», – рассказал заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов.

Своим мнением о значении праздника с корреспондентом siapress.ru поделился депутат Думы Югры Ринат Айсин.

«Сабантуй – это праздник плуга. Раньше, в Поволжье, на Урале, где проживают татары и башкиры, после завершения посевных работ жители собирались в одной из деревень, чтобы отпраздновать этот праздник. Общались с близкими родственниками, девушки находили себе будущих мужей».

Он также рассказал, что праздник традиционно сопровождался народными играми и состязаниями, которые сохранились до сих пор.

«На праздновании проводились различные конкурсы: перетягивание каната, молодые люди поднимались на столб, дети бегали в мешках, носили яйцо на ложке, бились мешками. Ну и, конечно же, проходили состязания для взрослых мужчин. Это борьба «корэш», где традиционно разыгрывался баран, а самый ловкий становился победителем на целый год. Также проводились скачки на лошадях. Это особенно принято в Башкирии, но и у татар такие соревнования тоже встречаются».

По словам депутата, для татаро-башкирского населения Сургута и всей Югры этот праздник имеет глубокое культурное значение.

«Для татаро-башкирского населения это действительно весомый и значимый праздник. Я очень рад, что в Сургуте он отмечался уже в 37-й раз. Это хорошая традиция, и я рад, что на этот праздник всегда приезжают представители от правительств Башкирии и Татарстана. Своим присутствием они поддерживают татаро-башкирское население, проживающее на территории Югры».

В завершение Ринат Айсин напомнил, какую роль сыграли жители Татарстана и Башкирии в становлении Югры как нефтяного региона.

«Около 7% населения нашего округа – это люди родом из Башкирии и Татарстана, тех мест, где нефть начали добывать раньше, чем у нас. И именно из этих республик нефтяники приезжали сюда».