В Сургуте прошел юбилейный парашютный чемпионат по парашютному спорту

На аэродроме «Боровая» прошел десятый открытый чемпионат Сургута по парашютному спорту. В соревнованиях приняли участие почти 50 спортсменов из пяти регионов России – Югры, ЯНАО,

Участники проверили свои навыки в точности приземления с высоты 1200 метров. Задача заключалась в том, чтобы, рассчитав направление и силу ветра, приземлиться точно в центр мишени диаметром всего 2 сантиметра. Спортсмены выполняли как индивидуальные, так и командные прыжки.

Лучшие результаты показали сургутяне. В мужском зачете победителем стал Михаил Плотников, в женском – Полина Попова.

В командном первенстве первое место заняла команда «Сибирского легиона». В центре специальной подготовки сегодня занимаются около 100 человек − как новички, так и титулованные спортсмены: двукратные чемпионы мира, семикратные чемпионы России и обладатели звания мастеров спорта международного класса.