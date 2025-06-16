Врач из Сургута спас мужчину с эпилептическим приступом в коридоре поликлиники

Кардиолог Окружного кардиоцентра в Сургуте Денис Яковенко спас пожилого мужчину, у которого случился эпилептический приступ прямо в коридоре поликлиники. Об этом сообщил глава Депздрава Югры Роман Паськов в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел, когда врач проходил обычный медосмотр для оформления водительских прав. В этот момент рядом стало плохо одному из посетителей – он начал терять сознание и посинел, а изо рта пошла пена. Первой помощь оказала девушка, не дав мужчине упасть. Затем инициативу взял на себя Яковенко.

«Он правильно уложил пациента на пол, повернул голову на бок, чтобы не допустить перекрытия дыхательных путей. Начались судороги – типичная картина эпилептического приступа. Он сразу попросил коллег принести фонендоскоп, ЭКГ-аппарат, вызвать скорую. Всё это происходило прямо в коридоре. Командой они провели электрокардиографию, зафиксировали учащенное сердцебиение. Мужчина пришел в себя – растерянный, но живой», – отметил Роман Паськов.

Глава департамента подчеркнул, что трагедии удалось избежать благодаря слаженной работе и человеческой отзывчивости всех, кто оказался рядом: врача, случайных посетителей и коллег.