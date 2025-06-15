Сургутские врачи спасли роженицу с предлежанием и врастанием плаценты

Сургутские врачи спасли 34-летнюю женщину с опасным осложнением беременности. Об этом сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Женщина поступила в медучреждение накануне четвертых родов, причем все предыдущие беременности заканчивались кесаревым сечением. Последняя беременность осложнилась врастанием плаценты с предлежанием – тяжелой патологией, сопровождающейся риском сильнейшего кровотечения.

«Специалисты использовали современные технологии: мультидисциплинарная команда во время операции применила эмболизацию маточных артерий (ЭМА) для минимизации кровопотери и реинфузию, позволяющую вернуть пациентке ее собственную кровь, собранную во время операции», – отметила руководитель Центра.

Роды завершились благополучно: на свет появился мальчик весом более трех килограммов.