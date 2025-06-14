В Сургуте пройдет масштабный дорожный ремонт

В Сургуте в 2025 году приведут в порядок 10 участков тротуаров. По девяти объектам уже заключены муниципальные контракты, а на четырех ремонтные работы уже начались. Об этом сообщили в городской администрации.

«Локации для ремонта выбраны с учетом мнения жителей. Тротуар по улице Дальней ждут жители, приезжающие на общественном транспорте на Чернореченское кладбище. В настоящее время подготовлен участок, выполнены отсыпка земляного полотна и установка бордюрного камня. Для удобства при проектировании предусмотрели пешеходные зоны с двух сторон дорожного полотна, а также удобные пешеходные переходы. Работы планируют закончить раньше срока», – передают в источнике.

В рамках текущей кампании по ремонту улично-дорожной сети также планируется обновить покрытие на десяти участках дорог и пяти зонах заездов, парковок и остановочных комплексов.

За счет городского бюджета обновят дорожное покрытие на улицах Ивана Шидловского и Профсоюзов, заезд в районе улицы 30 лет Победы, 21/2, подъезд к спорткомплексу на улице Маяковского, а также участок по улице Аэрофлотской – на путепроводе через Нефтеюганское шоссе.

Кроме того, на 13 внутриквартальных проездах заменят покрытие и устранят колейность. Общая площадь ремонта составит более 63 тысяч квадратных метров.