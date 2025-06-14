В Сургуте четверо детей поступили в больницу после укусов змей

В Сургуте зафиксировали первые случаи укусов змей. В Центр охраны материнства и детства уже поступили четыре несовершеннолетних пациента. Двое из них пострадали от неядовитых змей, еще двое – от гадюки. Об этом сообщила руководитель Центра Лариса Белоцерковцева.

«С начала сезона в Центр охраны материнства и детства уже поступили 4 ребенка, пострадавших от укусов змей: 2 укуса неядовитыми змеями и 2 укуса гадюками. Одного пациента удалось стабилизировать, его жизни ничего не угрожает. Второй, к сожалению, в крайне тяжелом состоянии. Мы делаем все возможное, чтобы спасти ему жизнь», – отметила руководитель Центра.

Она подчеркнула, что яд гадюки содержит ферменты, опасные для организма: гиалуронидазу и фосфолипазу. Эти вещества разрушают стенки сосудов, эритроциты, белки, вызывают образование тромбов и серьезные нарушения кровообращения и водно-минерального баланса.