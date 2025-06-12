Сургут отметил День России, День города и 60-летие со дня получения статуса города торжественным концертом

В Сургуте состоялся торжественный концерт, приуроченный сразу к тройному празднику — Дню России, Дню города и 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города.

Мероприятие прошло на сцене Сургутской филармонии и собрало около 800 гостей – представителей предприятий, образовательных организаций, ветеранских и патриотических объединений.

На сцене выступили творческие коллективы, исполнившие композиции: «Два капитана», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Я вошел в этот город, как входят в мечту».