Садоводы Сургута произвели почти половину дачного мусора округа

Дачники Сургута выбросили больше всех мусора в Югре − в 2024 году из кооперативов города вывезли свыше 137 тысяч кубометров отходов. Это почти половина от общего объема дачного мусора по округу: по информации АО «Югра-Экология», в целом садоводы ХМАО выбросили около 280 тысяч кубометров.

«Для вывоза ТКО и уборки площадок в дачных кооперативах региональный оператор был вынужден привлечь дополнительную технику: погрузчики и самосвалы. <…> На большинстве участков построены капитальные дома с круглогодичным проживанием. И количество мусора не уступает по объему городским контейнерным площадкам», − рассказали в пресс-службе АО «Югра-Экология».

Летом 2024 года объем отходов от дачников Сургута за семь месяцев сравнялся с годовым объемом вывоза ТКО в Лангепасе, добавил регоператор.

Напоминаем, что с января этого года для владельцев жилых домов в дачных и садовых кооперативах Югры, проживающих там на постоянной основе с регистрацией, плата рассчитывается по нормативу для категории индивидуальных жилых домов (ИЖС).

«Сформировано поручение губернатора об обновлении реестра отходообразователей. Наши сотрудники провели разъяснительные встречи с председателями дачных товариществ во всех муниципалитетах: необходимо сверить базу данных, чтобы исключить неверные начисления. Потому что там, где нет строений и прописки, применяется норматив накопления, установленный для СОНТ, он ниже, чем для ИЖС. От верного количества дачников также зависит и чистота площадок. Технические ресурсы рассчитываются на планируемое образование отходов», − отмечает исполнительный директор АО «Югра-Экология» Виталий Якимчик

В компании вновь попросили дачников не выбрасывать ветки, листву и спилы деревьев в контейнеры: это не твердые коммунальные отходы, и их вывоз не входит в тариф. Такой мусор нужно сжигать, мульчировать или утилизировать самостоятельно.

Сейчас «дачный мусор» составляет около 6% от общего объема отходов в Югре.