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​Куда сходить в Сургуте на выходных 12 июня ‒ 15 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 12 июня ‒ 15 июня? // АФИША
Фото: администрация Сургута

12 июня

Праздничная программа в честь Дня Сургута и Дня России

Место проведения: Центральная площадь Сургута, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на празднование Дня Сургута и Дня России. На центральной площади города будут работать игровые и познавательные площадки, пройдут спортивные эстафеты и активности, в том числе сдача норм ГТО. Завершит день большой концерт с участием городской кавер-группы «PoluyaoVa Band» и приглашенных гостей – московского ансамбля ViVA, состоящего из артистов ведущих музыкальных театров.

Вход свободный. 0+

Фестиваль пленэрной живописи «Образ города»

Место проведения: галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 12:00.

Жителей Сургута в день города ждут на фестивале пленэрной живописи «Образ города». Сургутские художники профессионалы, любители и начинающие встретятся, чтобы написать образ любимого города, и у каждого он будет свой.

А тех, кто готов попробовать свои силы в изобразительном искусстве ждут разнообразные мастер-классы по живописи в различных техниках: демонстрационный мастер-класс «Дева солнца», пишем цветы маслом «Летнее настроение», монотипия «Оттиск лета», роспись «Птица удачи», закладка в технике кофейная живопись «Латте», пейзаж в технике пастель «Закат».

Телефон для справок: 350-978. Выход свободный. 0+

Городской квест «Тут Сургут»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 12:00.

Культурный центр «Порт» приглашает сургутян отметить День города участием в увлекательном и познавательном квесте «Тут Сургут», посвященном истории города, его знаковым местам и неоднозначным достопримечательностям.

Организаторы предлагают провести День Сургута вместе с городом, попытаться открыть его для себя с новой стороны, отыскав малоизвестные, но интересные объекты и узнав что-то новое об объектах знакомых и популярных.

Телефон для справок: 24-25-62. Вход свободный. 0+

Программа «Город на Оби»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, Набережный проспект. Время: 12:00.

Городской парк культуры и отдыха приглашает жителей и гостей города на праздничную программу «Город на Оби, посвященную Дню России, Дню города. В этот день на главной сцене состоится праздничный концерт, театрализованное представление, выступление музыкальной группы «СЕЛЕБРО».

На территории парка также пройдут мастер-классы, ярмарка мастеров, соревнования по уличной гимнастике, турнир по шашкам и шахматам. А на ретро-площадке с 18:00 состоится музыкально – танцевальная программа «Танцуй Россия!».

Телефон для справок: +7 (3462) 45-74-63. Вход свободный. 0+

13 июня

Шоу «НЕ ОСУЖДАЮ» на тему «Как стать взрослым»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Горожан приглашают на психологически-юмористическое шоу «Не осуждаю» которое представляет собой юмористически-психологическое представление. На нем будет обсуждаться тема внутреннего критика. Зрители смогут не только наслаждаться искрометным юмором комиков, но и задавать свои вопросы как артистам, так и специалисту. Ответы от психотерапевта будут основываться на профессиональных знаниях и опыте, тогда как комики предложат свои шутки и неожиданные взгляды на поставленные вопросы.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 750 рублей. 18+

Экскурсия «История одной коллекции»

Место проведения: Библиотека (универсальная) № 21 им. Н. М. Рубцова, Улица Бажова, 17. Время: 15:00.

Библиотека, носящая имя поэта Николая Рубцова, приглашает сургутян познакомиться с собранием книг, картин, репродукций, фотографий, сувениров и других материалов, посвященных малой родине Николая Михайловича.

Посетители смогут принять участие в необычном мастер-классе и создать пейзаж в технике рисования одной линией, а также прослушать стихи поэта о Родине в исполнении самого автора.

Телефон для справок: +7 (346) 235-40-38. Цена билета: от 200 рублей. 12+

14 июня

Музейный фестиваль «Мой ГОРОД»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2 и другие. Время: 10:00-18:00.

К 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города краеведческий музей приглашает жителей и гостей на масштабный фестиваль «Мой ГОРОД». В течение дня участники смогут выбрать удобный формат знакомства с историей города – от автобусной поездки и пешеходных маршрутов до посещения выставок.

В программе: автобусная экскурсия к Мемориальному комплексу «Дом Ф.К. Салманова», а также три пешеходные экскурсии по Черному Мыску, историческому центру и современному Сургуту;

− «Сургутский Кремль» – экскурсия по исторической части города, где вы узнаете больше о Сургуте XIX века;

− «Черный Мыс. Берег памяти» – экскурсия по территории бывшего поселка Чёрный Мыс, которая непосредственно связана со знаковыми событиями истории нашего Отечества: Великая Отечественная война, поиск «Большой нефти» в 1950-1960-х гг. и промышленное развитие города;

− Новая экскурсия «Сургут между прошлым и будущим», которая проходит по маршруту от памятного знака «Сургутский Кремль» до Кафедрального собора Преображения Господня. На ней расскажем о древнем Сургуте; о значении городских рек Бардаковка и Сайма; о развитии поселка «Черный Мыс» и почему Сургут называли городом комсомольских строек.

Дополнительную информацию вы можете узнать по телефону: 51-68-17. Вход и участие в экскурсиях − бесплатные. 6+

Видеотрансляция сказок с оркестром «Кот в сапогах» и «Красная шапочка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Музыкальная история по мотивам одноименных сказок Шарля Перро расскажет о захватывающих приключениях находчивого кота и всеми любимой девочки в красной шапочке.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Вход свободный. 6+

Концерты под открытым небом «Летние филармонические сезоны»

Место проведения: площадь Советов, Энгельса, 18.

С 14 июня на площади Советов перед филармонией стартуют «Летние филармонические сезоны» – серия уличных концертов под открытым небом.

Концерты состоятся при благоприятных погодных условиях.

Телефон для справок: +7 (3462) 52-18-01. Вход свободный. 6+

15 июня

Городской праздник «Сабантуй»

Место проведения: Центральная площадь города (пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской). Время: 11:00 до 16:00.

В Сургуте пройдет яркий и насыщенный праздник «Сабантуй» – с концертами, национальными играми, мастер-классами и борьбой «корэш».

Вход свободный. 6+


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Сегодня в 13:02, просмотров: 331, комментариев: 0
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