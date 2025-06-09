​В Сургуте завершено строительство нового корпуса детского сада

В микрорайоне «Марьина гора» Сургута завершено строительство нового корпуса детского сада «Журавушка». Объект прошёл общественную приёмку с участием главы города Максима Слепова, представителей застройщика, депутатов, специалистов сферы образования и родителей.

Новый детский сад рассчитан на 350 мест, в учреждении откроются 14 групп. Здание построено в шаговой доступности для жителей нового жилого массива и представляет собой современное пространство, адаптированное под образовательные и развивающие нужды дошкольников.

«Город получил готовый социальный объект высокого качества в шаговой доступности. Построено силами и на средства застройщика — «Сибпромстрой-Югории. Благодарен руководству компании за правильный подход к комплексному строительству и развитию территории», — отметил Максим Слепов.

В новом корпусе предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, бассейн, зал сухого плавания, а также игровые и развивающие зоны. Особое внимание уделено доступной среде: вход оборудован пандусом, уложены тактильные дорожки, установлен информационный терминал для удобства родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам главы города, уже сейчас родители, проживающие в соседних домах, подают заявления на перевод детей в новый корпус.

Максим Слепов подчеркнул, что в Сургуте существует потребность в расширении сети социальных учреждений, особенно в быстрорастущих районах. Город совместно с правительством региона прорабатывает запуск механизмов ускоренного строительства новых детских садов и школ.