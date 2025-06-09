Более 20 тысяч человек посетили фестиваль «Соцветие» в Сургуте

В Сургуте состоялся XXV фестиваль национальных культур «Соцветие» – одно из самых ярких и масштабных культурных событий города. Праздник прошел на центральной площади и собрал более 20 тысяч жителей и гостей, пожелавших прикоснуться к культурному многообразию народов, проживающих в Сургуте. Об этом сообщает городская мэрия.

В этом году участие приняли 18 этнических объединений. Они представили насыщенную программу с национальными песнями, танцами и традиционными костюмами. Фестиваль был приурочен сразу к нескольким значимым датам: Году исторического наследия, 80-летию Великой Победы, Году Защитника Отечества и 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города.

Гости фестиваля смогли посетить тематические площадки, где знакомились с национальной одеждой, учились традиционным играм и ремеслам. Для детей была организована интерактивная зона «Юность – голос Отечества» с мастер-классами по русскому, хантыйскому и кавказскому танцам.

На фестивале также работали ремесленная и торговая ярмарки, выставка «Хлеб – всему голова», экспозиция «Время героев», цифровой проект «Финно-угорский этнофутуризм» и концерт творческих коллективов. Завершением праздника стало выступление Виктора Артемьева совместно с московским театром песни «Яр».