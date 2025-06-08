В Сургуте прошел мотопробег, приуроченный к 80-летию Победы

В Сургуте официально стартовал мотосезон – его открытие отметили масштабным мотопробегом с участием байк-клуба «Ночные волки». Колонну возглавил лидер движения Александр Залдастанов, более известный как Хирург.

«В этом году пробег приурочили к 80-летию Великой Победы. Колонну мотоциклистов возглавляла монументальна фигура Воина-освободителя», – передает администрация города.

Первой остановкой байкеров стал Мемориал Славы. Там участники мероприятия почтили память героев войны, возложили цветы к памятнику «Солдату – победителю Великой Отечественной войны» и монументу Воина-освободителя.

После этого в кинотеатре «Мир» состоялся кинопоказ фильма «Русский реактор», посвященного истории России.

Финальной точкой мероприятия стал рок-хаб – концертная программа, которая завершила праздничный мотодень.